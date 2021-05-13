İngiltere'de 29 kişi 7 yıl boyunca 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti!

İngiltere'de West Yorkshire'ın metropolitan ilçesi Calderdale'de 29 kişilik bir erkek grubu, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarla suçlanıyor.

Haberglobal'in haberine göre; 2003-2010 yılları arasında yaşandığı iddia edilen olayda 13 yaşında kız çocuğunun 20 yaşına kadar 29 kişilik bir grup erkek tarafından cinsel istismara uğradığı, istismaların birçoğunun Calderdale'de, bir kısmının ise Bradford Bölgesi'nde meydana geldiği söyleniyor.

Soruşturma sırasında gözaltına alınan sekiz şüpheli serbest bırakılırken, diğer erkeklerin 7 ve 9 Temmuz'da Bradford Sulh Ceza Mahkemesi'nde mahkemeye çıkarılacaklar.

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13/05/2021 12:18