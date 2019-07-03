İngiltere’de 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali Yapıldı

İngiltere’de derneklerin çatı kuruluşu olan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Konsey), İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile işbirliği içinde, Toplumumuzu bir araya getirmek, Kültürümüzü hem çocuklarımıza hem de yabancılara tanıtmak amacı ile düzenlediği Festivallerin Üçüncüsünde, Büyük Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk’leri bugüne kadar görülmemiş sayıda, bir araya getirmeyi başardı.

İngiltere’de KIBRIS TÜRK KÜLTÜR FESTİVALİ ismini tescillettikten sonra gerçekleştirdiği bu Festivalde, üstlenmiş olduğu bu sorumluluğu hakkı ile yerine getirmiş, bu tescile layık olduğunu ispat etmiştir.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Kıbrıs Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı Enfield bölgesinde, Donkey Lane Parkında, 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen Festival, her yönü ile büyük bir başarı örneğidir.

Saat 11:00’de başlayan festival, saat 8:00’e kadar devam etti. Festivale katılanlar arasında geçmiş yıllara nazaran daha çok yabancının olması dikkat çekti. Ayrıca gençlerimizin de daha büyük sayıda katılmış olması, Konseyin tam da amaçladığı şeydi. Geçmiş iki yılın deneyimleri ile bu yılki Festivale yenilikler eklendi. Gençlere hitap eden ikinci bir müzik sahnesi, işitme engelliler için Mustafa Güllü’nün işaret dili kullanması ve lüks araba sergisi Festivale zenginlik katan yeniliklerdi.

Festivalde Türkçe program sunuculuğunu Duygu Tağmaç ve Ayşegül Bıçkıcı yaparken, Mustafa Güllü de hem İngilizce tercümesini yaptı hem de duyma engellilere işaret dili ile söylenenleri aktardı.

Konsey Başkanı Leyla Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Sayın Çınar Ergin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Oya Tuncalı,Kuzey Enfield Milletvekili Sayın John Ryan, Chingford ve Kuzey Woodford Milletvekili Sayın Iain Duncun Smith, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Rajesh Agrawal, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Sabri Özaydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Müfettişi Sayın Fezile Işık, Avrupa Konservativ Genel Sekreteri Sayın Neva Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat ve Mütahitler Birliği Başkanı Sayın Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Sanayi odası Başkan Yardımcısı Sayın Atilla Süren, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner, ve 13 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla kesilen kurdele ile resmi açılış yapıldı.

Konsey Başkanı Sayın Leyla Kemal’in açılış konuşmasının ardından sıra ile Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Sabri Özaydın, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Rajesh Agrawal, Enfield Milletvekili Sayın John Ryan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Oya Tuncalı, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Çınar Ergin de birer konuşma yaptılar.

Başbakan Sayın Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre bakanı Sayın Ünal Üstel’in Tebrik ve temenni mesajları okundu.

Festival alanını tıklım tıklım dolduran halk bir yandan müzik dinlerken, diğer yandan Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecek satan stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturarak özledikleri Kıbrıs’a özgü lezzetli yiyeceklerle karınlarını doyurdular. Lüks arabalara da büyük ilgi vardı. Arabalar yanında bol bol resimler çekildi. Çocuklar için lunapark, eşeğe binme ve şişme kale oyunları da Festivalin olmazsa olmazlarındandı. Toplumumuz için faaliyet gösteren Konsey’e üye derneklerin stantları, Ticari firma stantları ve Kıbrıs’tan gelen inşaat ve emlak firmalarının stantları da oldukça ilgi gördü. Yazar ve şairlerimiz de kitaplarını imzalayarak satış yaptılar.

Konsorsiyum’a üye olan hafta sonu Türk okullarının halk oyunları ekipleri de gün boyu aralıklarla sahne alarak oyunlarını sergilediler. Osman Balıkçıoğul’nun sunduğu maniler ve deyişler de her zaman olduğu gibi insanları hem güldürdü hem de düşündürdü.

Festivalde sahne alan hem yerli hem de Kıbrıs’tan gelen sanatçılar ve müzisyenler çaldıkları müzikler, söyledikleri şarkı ve Türkülerle halkı coşturdular ve zaman zaman oynattılar.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Birliği öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen Emlak ve İnşaat Şirketleri, İlgi gösterenlere projelerini anlattılar fiyatlarında Festivale özel indirim yaptılar.

Programın sonunda Ana Sponsorlara, Kıbrıs Türk İnşaat ve Mütahitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm Londra Ofisi, Sahne görevlileri, iki sahnenin sanatçılarına ve Türk Okulları Müdürlerine teşekkür plaketleri, Halk Dansları öğrencilerine ve öğretmenlerine de teşekkür sertifikaları verildi.

Festivalimizde çadır kurarak ve gönüllü görev yaparak destek veren, İngiltere Türk polis derneğine de teşekkür ederiz.

Kapanış konuşmasında “Böyle çalışmalar bir ekip işidir” diyen Konsey Başkanı Leyla Kemal, bu unutulmaz günün gerçekleşmesine küçük, büyük katkı koyan herkese teşekkür etti.