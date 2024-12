İngiltere’de 56 bin çocuk yeni yılda evsiz kalacak

İngiltere’de yeni yayımlanan veriler, bu yıl en az 56 bin ilkokul öğrencisinin yeni yıla evsiz gireceğini ortaya koydu. Barınma sorununa dikkat çeken Shelter yardım kuruluşu, hükümeti sosyal konut yapımını hızlandırmaya çağırdı.

Shelter’ın analizine göre, Londra’da her 24 çocuktan biri geçici konaklama yerlerinde yaşamaya çalışıyor. Doğu Londra’nın Newham bölgesinde ise bu oran her 9 çocuktan biri olarak hesaplandı. Birmingham’da ise her okulda ortalama 15 çocuk evsiz durumda.

İngiltere genelinde geçici konaklama yerlerinde yaşayan çocuk sayısı ise 160 bine ulaştı. Toplamda 123 bin 100 hane, otel veya kısa süreli kiralık dairelerde barınmak zorunda kalıyor.

Hükümetten 1 milyar sterlinlik destek

Hükümet, evsizliği azaltmak için yerel yönetimlere 1 milyar sterlinlik ek fon sağlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Barınma Bakanı Angela Rayner, “Bu Noel’de 160 bin çocuğun sabit bir evde yaşayamaması kabul edilemez. Bu sorunu kökten çözmek için harekete geçiyoruz” dedi.

Yeni fon, evsiz ailelere geçici konaklama sağlanması ve sokakta yaşayan bireylere destek hizmetlerinin artırılmasını hedefliyor. Rayner, “Bu yatırım, evsizliği sona erdirmek için bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Evsizliğin insan hikayesi: Fauzia’nın mücadelesi

Shelter, yedi yıl önce sebepsiz bir tahliye kararıyla evsiz kalan üç çocuk annesi Fauzia’nın hikayesini paylaştı. Ailesiyle birlikte Londra’nın Ealing bölgesinde geçici bir konutlarda yaşayan Fauzia, çocuklarını şehrin diğer ucundaki Waltham Cross’taki okullarına götürebilmek için uzun ve zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Fauzia, kaldıkları evin kötü koşullarından da şikayet ederek, “Banyo lavabosuna kanalizasyon geri akıyor, ev nem ve küf içinde, tuvalet her gün taşıyor. Çocuklarımı okula götürmek beni bitiriyor. Eve döndüğümüzde yemek ve banyo için bile zaman kalmıyor” dedi.

Sosyal konut ihtiyacı artıyor

Shelter’ın CEO’su Polly Neate, bu rakamların sosyal konut ihtiyacını acil hale getirdiğini vurguladı. Neate, “Bir sınıfta üç çocuktan birinin evsiz olması yürek burkuyor. Hükümet sosyal konut yapımını hızlandırmalı” dedi.

Hükümetin açıkladığı ek fonun soruna çözüm olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.