İngiltere’de acı olay…

İngiltere’de 12 yaşındaki Semina Halliwell, önce tecavüze, ardından ise aylarca çevrim içi zorbalığa, fiziksel ve sözlü tacize maruz kalmasının ardından yaşadığı travmayı atlatamayarak yaşamına son verdi.

İngiltere’nin Southport kentinde Merseyside’daki evinin yakınındaki parkta Şubat ayında iki kez fiziksel saldırıya uğrayan Semina, annesinin ele geçirdiği görüntüler sonrası bir grup kız tarafından yerde yumruklanıp tekmelenerek sürüklenirken görüldü. Annesi Halliwell, kızının görüntülerini paylaşarak, “Kızımın neler yaşadığını tüm ülkenin görmesini istiyorum. Bebeğime adalet sağlanana kadar durmayacağım” dedi.

Haziran ayında kızının cenazesinden sonra bile sosyal medyadan korkunç mesajlar gelmeye devam ettiğini öne süren anne,Snapchat’te ekran görüntüleri aracılığıyla kızının ölümüyle dalga geçildiğini, cenazesini çöpe atmakla tehdit edildiğini söyleyen mesajlar geldiğini söyledi.

Kızının tecavüze uğramasının ardından, fiziksel şiddet yaşadığını, tekmelenip yumruklandığını,12 yaşındaki kızınbunlarla mücadele edemeyerek 12 Haziran’da intihar ettiğini söyleyen anne, kızının ölümünden sonra internet aracılığıyla gerçekleştirilen zorbalığa karşı farkındalık yaratmak için bir yardım derneği kuruyor.

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01/09/2021 23:01