İngiltere’de Ağrotur Tepkisi

Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssü Ağrotur’un İsrail’in Orta Doğu’daki askeri operasyonlardaki rolünün, İngiltere’deki siyasi tepkilerin merkezi olduğu haber verildi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs’taki Üssün F-35’lerin Yasadışı Desteklenmesi İçin Kullanımı… Morning Star Gazetesi Bağımsız Milletvekilinin İngiltere Başbakanı’na (Dışişleri Bakanlığı) Gönderdiği Ağrotur’un 'Gazze’de Devam Eden Soykırımda' aldığı rolle İlgili Mektubunu Açıkladı” başlığıyla aktardı.

Ağrotur üssünün kullanımı konusunun boyutlar kazandığını ve İsrail Hava Kuvvetleri’nin F-35’lerinin Ada’daki İngiliz üsleri aracılığıyla desteklenmesi sıcak meselesine dokunduğuna dikkat çekilen haberde, “The Morning Star” isimli İngiliz gazetesinin, önceki günkü sayısında, eski İşçi Partisi lideri, bağımsız Milletvekili Jeremy Corbyn’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektubun içeriğini aktardığı kaydedildi.

Habere göre Corbyn, Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektupla, Ağrotur üssünün “Gazze’de devam etmekte olan soykırımda oynadığı rolle ilgili gerçeğin, yani; Kıbrıs’taki üslerin İsrail’e silah sevkiyatı için kullanıldığının ve kaç Amerikan savaş uçağının Filistin’e saldırıyı desteklemek üzere üsten uçuş yaptığının" açıklanmasını istedi.

Gazete Corbyn’in mektubunda ifade ettiklerinin, İngiliz Başbakanı Sir Keir Starmer’in Noel döneminde Ağrotur üssüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı “orada yapılmakta olan kritik işin kamuoyu önünde tartışılamayacağı” açıklamasına dayanıyor göründüğünü yazdı.

Corbyn’in, Starmer’in F-35 savaş uçaklarının uluslararası insani hukuk hilafına kullanıldığını itiraf etmesi nedeniyle, "İngiliz hükümetini, uluslararası insani hukuk hilafına hukuki yükümlülüklerinde istisna yapmakla" suçladığı belirtildi.