İngiltere'de akaryakıt krizi: Ordu hazır bekletiliyor

İngiliz hükümeti, orduda görevli 150 tanker şoförlerinin ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini söyledi.

BBC muhabiri Vicki Young, öncelikli olarak devreye girmek üzere 75 ordu personeli şoförün hazırda bekletileceğini daha sonra 150 şoförün gerekli görüldüğünde müdahale edeceğini söyledi. İhtiyaca göre aynı sayıda askeri personelin yine destek için görevlendirilebileceğini ifade etti.

Askeri personel için eğitimin beş gün süreceği bildiriliyor.

İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, kararın 'tedbir amaçlı' alındığını söyledi ve Birleşik Krallık'ta yakıt tedarikinin güçlü olduğunu ifade etti.

Akaryakıt tedarikçileri de birkaç gün içinde normale dönmeyi umduklarını dile getiriyor.

Otomotiv hizmetleri şirketi RAC, kurşunsuz benzinin litre fiyatının Cuma gününden bu yana bir penny arttığını söyledi ve bazı küçük işletmelerin fiyat artırarak durumdan istifade etmeye çalıştığını söyledi.

Bakanlar, benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklardan ve stokların tükenmesinden ihtiyaçlardan fazlasını satın alanları sorumlu tuttu.

Çok sayıda sürücü, TIR şoförlerinin vize sorunları nedeniyle ülkeye girememelerinden dolayı akaryakıt sıkıntısı yaşanacağı kaygısıyla benzin istasyonlarına akın etmişti.

Bakan Kwarteng, "Benzin istasyonlarında yaşanan tedarik zincirindeki sorunların farkındayız, sorunların giderilmesi için adımlar atıyoruz" dedi.

Bakan, "Gerekli görülürse, askeri personel de, yerelde akaryakıta duyulan ihtiyacın yarattığı baskıyı hafifletmek için geçici önlem olarak tedarik zincirine takviye yapabilir" diye konuştu.

'Sağlık çalışanlarına öncelik tanınsın'

İngiliz hükümeti akaryakıt gibi yanıcı ve tehlikeli madde taşımaya izin veren özel sürücü ehliyetlerinin de geçerlilik süresini uzattı.

Normal şartlarda yeni eğitim veya sınav gerektiren ehliyet yenileme süreci askıya alındı ve 27 Eylül-31 Aralık arası süresi dolacak özel akaryakıt taşıma ehliyetlerinin geçerliliği 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.

Doktorlar, hemşireler, cezaevi personeli ve bakımevleri çalışanları, akaryakıt satışında kendilerine öncelik tanınmasını talep etti.

İngiltere Evde Bakım Derneği, çoğu çalışanın benzin istasyonlarındaki kuyruklara takılması nedeniyle bakıma muhtaç olanların evlerinde uzun süre bakıcılarını beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sendikalar,, 'akaryakıtın sadece sağlık, eğitim, gıda gibi temel hizmetlerde görev alanlara verileceği özel benzin istasyonları oluşturulması için' bakanlara acil durum yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

BP ve Shell de önce İngiltere rafinerilerindeki akaryakıtın yeterli seviyede olduğunu duyurdu.

İki şirket ortak açıklamalarında "Birçok araç normalden daha fazla akaryakıt aldığı için gelecek günlerde talebin normal seviyelere döneceğini, benzin istasyonları girişlerindeki yoğunluğun hafifleyeceğini bekliyoruz" dedi.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice de, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşması ve bazı istasyonlarda benzin kalmamasından, "ihtiyacı olmadığı halde benzin alanları" sorumlu tuttu.

George Eustice, ülkede "yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu" söyledi, halka her zamanki miktarda benzin alma çağrısı yaptı.

Benzin istasyonlarında durumun normale döneceğini söyleyen Eustice, TIR ve kamyon şoförü açığının benzin istasyonları için büyük bir problem anlamına gelmediğini öne sürdü.

Şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için İngiltere genelinde benzin istasyonlarında "panik halde benzin almak isteyenler" uzun kuyruklar oluşturmuş, çoğu benzin istasyonu stokların tükenmesi nedeniyle pompaları kapatmıştı.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin %50'si ila %90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.

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28/09/2021 08:49