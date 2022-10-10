İngiltere'de 'anne' demeyin, 'doğuran ebeveyn' deyin kararı

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, 'saldırgan' geleneksel terimlerin kullanılmamasına karar verdi. Bu terimler arasında anne, baba, gurbetçi, ikinci nesil, ekonomik göçmen, evsiz ile bayanlar ve baylar gibi ifadeler yer alıyor. 'Anne' kelimesi yerine 'doğuran ebeveyn' denilmesine karar verdi. Yasak getirilen diğer kavramlar arasında baba, gurbetçi, ikinci nesil, ekonomik göçmen, evsiz ile bayanlar ve baylar gibi ifadeler de yer alıyor.

İngiltere Yerel Yönetimler Birliği tarafından yayınlanan yeni bir dil kılavuzu, İngiliz vatandaşlarına, ebeveynlerini anne ve baba değil "doğuran ebeveyn" şeklinde adlandırmaları talimatını veriyor. Yasaklanan diğer terimler arasında "gurbetçi", "ikinci nesil", "ekonomik göçmen" ve "evsiz" yer alıyor.

The Sun'ın haberine göre, Yerel Yönetimler Birliği CEO'su Mark Lloyd CBE tarafından Konseylere gönderilen 18 sayfa uzunluğundaki Kapsayıcı Dil Kılavuzu'nda, dilin eşitlik ve çeşitliliğin sağlanmasındaki rolü göz önünde bulundurularak bazı terimlere yasak getirildi.

“Travma, ırksal travma ve dışlanma deneyimleri, işyerinde LGBTQ+ ve siyah bireyler tarafından daha orantısız bir şekilde ve daha yüksek oranlarda deneyimleniyor” ifadelerinin yer aldığı kılavuzda, çalışanın kişisel geçmişine yalnızca 'ilgili veya gerekli olduğunda' atıfta bulunulması gerektiği belirtildi.

İngiltere Yerel İdareler Kurumu Şefi Mark Lloyd CBE, kuruma bağlı 339 İngiliz ve 22 Galli yerel yönetim birimine e-mail göndererek, yasaklı kelimelerin listesini iletti.

“Her kadın doğurup anne olamıyor, her baba aslında erkek değil. Cinsiyetçi, saldırgan ve dışlayıcı ifadelerden kaçınmamız lazım. İnsanlarda travma oluşuyor.” prensibini benimseyen kurum, başta anne ve baba olmak üzere, bir dizi kelimenin, yerel yönetim birimlerinde kullanımını yasakladı.

Bu uygulamaya göre anne ve baba yerine “doğuran ebeveyn” ve “ebeveyn” ifadeleri kullanılacak. “Kapsayıcı ve herkesi dahil eden bir dil” temalı liberal dünya görüşünü savunan kurum, “Anne ve baba gibi kelimeler, özellikle LGBT bireyleri dışlanmış hissettiriyor. Onların da kendini toplumun bir parçası olarak hissetmesi için bir dizi önlemler alıyoruz. Evsizler, yoksullar ve göçmenler de dışlanmış hissetmemeli.”

“GÖÇMEN” DEMEK BİLE YASAK

Yasaklı bazı kelimeler şunlar:

Anne

Baba

Homoseksüel

Lubunya (Queer)

Beyaz ırk

Azınlık

Yabancı

Oryantalist

Engelli

İkinci nesil

Tekerlekli sandalyeye mahkum

İhtiyaç sahibi

Yoksul mahalle

Fiziksel engelli

Evsiz

Vasıfsız işçi

Sakat

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10/10/2022 12:21