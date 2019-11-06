İngiltere’de araç kullanırken cep telefonuna dokunmanın cezası 200 sterlin

Eski sistemde trafik polisinin sürücülerin cep telefonuyla ilgilendiğini kanıtlaması çok zordu ancak yeni HD trafik kameralarıyla bunun mümkün ve çok daha kolay hale geleceği belirtiliyor. Kraliyet Derneği’nin kaza önleme biriminden uzmanlar, sürüş sırasında cep telefonunu kullanan sürücülerin kaza yapma riskinin dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

06/11/2019 10:37