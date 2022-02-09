İngiltere'de araştırma: Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı 'I Will Always Love You'

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Uber tarafından İngiltere'de yapılan bir araştırma tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları sıralandı.

Uber araştırmasına göre Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti. İlk 10'a iki şarkı sokmayı başaran tek isim de Elvis Presley.

Öte yandan araştırmaya katılan her 10 kişiden biri romantik şarkıların duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 42'si de birine aşk şarkıları dinletmenin o kişinin kendilerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Her 10 kişiden biri de geçen yıl koronavirüsü karantinası altında geçen Sevgililer Günü'nün aksine bu yıl daha büyük şeyler planladıklarını anlattı.

Listenin tamamı şöyle:

1.I Will Always Love You – Whitney Houston

2.Unchained Melody – Righteous Brothers

3.Can't Help Falling In Love – Elvis Presley

4.My Heart Will Go On – Celine Dion

5.Your Song – Elton John

6.Angels – Robbie Williams

7.I Want To Know What Love Is – Foreigner

8.I Don't Want To Miss A Thing – Aerosmith

9.Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli

10.Love Me Tender – Elvis Presley

11.You're Beautiful – James Blunt

12.Endless Love – Lionel Richie

13.All Of Me – John Legend

14.The Power Of Love – Frankie Goes To Hollywood

15.God Only Knows – The Beach Boys

16.(I've Had) The Time Of My Life – Bill Medley and Jennifer Warnes

17.Can You Feel The Love Tonight – Elton John

18.With Or Without You – U2

19.She's The One – Robbie Williams

20.All You Need Is Love – The Beatles

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09/02/2022 12:30