İngiltere’de aşı randevu sitesi çöktü

Omicron varyantı hızla yayılıyor. İngiltere’de aşı randevu sitesi çökerken hızlı antijen testi kitleri de tükendi.

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14/12/2021

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İngiltere’de aşı randevu sitesi çöktü

Omicron varyantı hızla yayılıyor. İngiltere’de aşı randevu sitesi çökerken hızlı antijen testi kitleri de tükendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Omicron varyantının başkent Londra’da hızla arttığını söyledi.

“Omicron vakalarının şu anda Londra’da ve ülkenin diğer bazı bölgelerinde hızla arttığını görebiliyoruz. Başkentte muhtemelen vakaların yaklaşık yüzde 40’ını temsil ediyor. Yarına kadar vakaların çoğunluğunu oluşturacak ve vakalar sürekli artıyor.”

Test kitleri tükendi

Hükümetin hatırlatıcı doz aşı randevularını tüm yetişkinlere açmasının ardından Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) randevu alınan web sitesi çökerken, evlere gönderilen hızlı antijen testi kitleri tükendi.

14/12/2021 09:12
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TAGS: ingiltere, aşı randevu sistemi
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