İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu

İngiltere'de, aşı olmanın orucu bozacağını düşünenler için ramazan ayında akşam saatlerinde hizmet veren geçici yeni tip koronavirüs aşı merkezleri kuruldu.

Başkent Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesinde Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) katkısıyla aşı merkezi oluşturuldu.

16 Nisan'da ilk kez hizmet veren merkez, 30 Nisan'da bir kez daha aşı olmanın orucu bozacağını düşünenler için iftar saatinden sonra kapılarını açacak.

Sadece Sutton'da değil, Müslümanların yoğun yaşadığı diğer kentler ve bölgelerde de belirli günlerde aşı merkezleri kuruldu.

"Kimsenin geride kalmasını istemiyoruz"

Merkezin sorumluluğunu üstlenen Doktor Kaşif Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam alimlerinin çoğunun, aşının orucunuzu bozmayacağını söylediğini anımsatarak "Çünkü vücudunuza herhangi bir gıda girmiyor ancak biliyorsunuz, İslam'da görüşler geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Farklı düşünceye sahip Müslümanlar var." dedi.

Aşının orucu bozacağına inananlara uyum sağlamak için merkezi kurduklarını anlatan Aziz, "Çünkü insanların sırf oruçlarını bozmaktan endişe ettikleri için geride kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden kliniği kurduk. Endişesi olanlar, ramazanın bitmesini beklemek isteyenler var ama sorun şu ki, Kovid-19 hala burada ve ramazanda gitmeyecek, hala burada olacak. Bu yüzden hastalarımızın geride kalmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Aziz, 21.00-23.30 saatlerinde hizmet verdiklerini ve 100 kişinin kayıt olduğunu, ancak gelmeyeceklerin yerine de 10-15 kişiyi aşılayabileceklerini ifade etti.

"Bu bir ölüm kalım meselesi"

Aşı olanlardan Abdüllatif Osman, tanıdığı kişilerin hepsinin, aşı olmanın orucunuzu bozmadığını bildiğini ancak iyi bir İslami eğitim almayan kişilerin aksini düşünebildiğini ifade etti.

Huma Seyd de aşı olmanın çok önemli olduğunu belirterek "Bu bir ölüm kalım meselesi. Zaten annemi, çok yakın bir zamanda, birkaç ay önce, Kovid-19 nedeniyle kaybettik aşıyı kaçırdı. Aile olarak bizim için aşı çok önemli. Endişeleri olanların endişelerini gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum çünkü bu gerçekten önemli ve sadece ben değil, birini kaybeden birçok insan var. Bunu yapmanın (aşı olmanın) sizin için veya çevrenizdekiler için gerçekten ne kadar önemli olduğunu birini kaybedene kadar anlamayabilirsiniz." diye konuştu.

Hızlı aşı kampanyası

Kovid-19 nedeniyle 127 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de, aralıkta tespit edilen virüsün daha bulaşıcı ve daha öldürücü yeni bir türüne bağlı olarak vakalar ve ölümler artmıştı.

Bunun üzerine 5 Ocak'ta üçüncü kez ulusal çapta karantinaya gitme kararı alan ülke, bir yandan da aşılama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Şu an 45 yaş ve üzerindekilerin aşılandığı ülkede 32 milyondan fazla kişiye ilk, 8,5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. Ülkede tüm yetişkinlerin temmuza kadar aşılanması planlanıyor.

Karantina ve hızlı aşılamanın etkisiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler 40'ın, vakalar da 3 binin altına düşmüş durumda.

Bu habere tepkiniz:



17/04/2021 12:31