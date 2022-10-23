İngiltere’de başbakanlık yarışı, ilk aday belli oldu

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı tekrar başladı.

Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde maliye bakanı olan ve istifasıyla Johnson'ın da istifasına giden süreci başlatan Rishi Sunak, Perşembe günü istifa edeceğini açıklayan Başbakan Liz Truss'ın koltuğu için başbakanlığa aday olduğunu resmen açıkladı:

"Birleşik Krallık büyük bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu sebeple Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmak üzere adaylığımı koyuyorum."

Bu sefer parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak isteyen adayların yarışa girmesi için 100 milletvekilinin desteğini alması şartı koşuldu.

Eski maliye bakanı olan Rishi Sunak’ın, henüz resmen adaylığını açıklamadan önce 100 milletvekilinin desteğini aldığı açıklanmıştı.

Sunak, yazın da parti liderliğine adaylığını koymuş, ancak Truss’a yenilmişti. Yarışın en dikkat çekici şekilde öne çıkan adaylarının başında ise eski başbakan Boris Johnson var.

Sunak ve Johnson, bir gece önce bir araya gelmiş ve İngiliz basınına göre olası bir anlaşma üzerine görüşmüştü. Yine gazetelere yansıyan bilgilere göre iki isimden birinin aday olması, diğerinin yarıştan çekilmesi ve bunun karşılığında farklı bir görev sözü verilmesi üzerine konuşan ikili, bir uzlaşmaya varamadı.

Bunun üzerine Pazar günü Sunak adaylığını resmen açıkladı. Sunak’ı desteklediğini açıklayan Dominic Raab, BBC’de katıldığı programda “Birlikte hareket etmek üzere çok iyi bir diyalog kurdular ancak devam etmek için doğru yol bu değildi.” dedi.

Hükümette ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlardan ve Johnson’a yakın bir isim olan Jacob Rees-Mogg da, Johnson için “Açıkça ortada ki Muhafazakarların liderliği için yarışacak çünkü kendisine çok büyük bir destek var” dedi.

BBC’nin edindiği bilgilere göre Johnson’ı destekleyenlerin sayısı 55’e, Sunak’ı destekleyenlerin sayısı da 130’a ulaştı. Penny Mordaunt ise şu ana kadar 23 milletvekilinin desteğini aldı.

Dominik Cumhuriyeti’ndeki tatilinden İngiltere’ye dönen Johnson henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı. Johnson’a yakın milletvekillerinden James Duddridge de, Johnson’ın aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Johnson ile konuştuğunu aktaran Duddridge, “Bunu yapacağız” ifadesini kullandığını söyledi. Şimdiye kadar resmi olarak başbakan adayı olduğunu açıklayan diğer kişi Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt.

JOHNSON'IN DÖNÜŞÜNÜN ZORLUKLARI

Johnson, Temmuz ayında görevden ayrılmadan önce yaptığı konuşmasında kendisine adil davranılmadığını ve geri dönmeyi düşündüğünü belirtmişti. Ancak siyasi açıdan geri dönüşünün birtakım zorlukları da var.

Koronavirüs kurallarının geçerli olduğu dönemde başbakanlıkta verilen partilerden ötürü hakkında soruşturma yürütülen Johnson’ın, soruşturma sonuçlarına göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılması olasılığı bile var.

Diğer yandan hakkında cinsel taciz suçlamaları olmasına rağmen Chris Pincher’ı Muhafazakar Parti'deki grup yöneticiliği görevine getirmesi dolayısıyla da büyük eleştiriler almıştı.

Bütün bunlar haziran ayında 148 parti üyesinin kendisine güvensizlik oyu vermesine ve 60 bakanın istifa etmesine yol açmıştı.

Adayların Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerek.

Eğer bir aday 158 desteğe ulaşırsa yarış iki adaya düşmüş olacak. Bu durumda parti üyeleri online oy verecek, sonuçlar Cuma açıklanacak.

Eğer partiden tek bir aday çıkarsa başbakanın kim olacağı hafta başından belirlenebilir.

Bu habere tepkiniz:



23/10/2022 21:55