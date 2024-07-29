İngiltere'de bıçaklı saldırı: Çoğu çocuk 8 kişi yaralandı

İngiltere'nin Southport kentinde bıçaklı bir saldırgan önüne gelen herkesi bıçakladı. İlk belirlemelre göre çoğu çocuk 8 kişi yaralanırken, çocuklardan biri hayatını kaybetti.

Olay yerine birkaç dakika uzaklıktaki Hart Caddesi'nde yaşayan bir kadın, sirenler duyduğunu ve üzerlerinden bir helikopterin uçtuğunu söyledi.

Görgü tanığı kadın, "Daha sonra yerel WhatsApp gruplarında 'pencerelerinizi kilitleyin, kapınızı kilitleyin' diyen mesajlar dolaşmaya başladı. Bize bir adamın etrafta dolaşıp insanları bıçakladığı söylendi" diye ekledi.

Merseyside polis komiseri Emily Spurrell'den gelen açıklamaya göre, bu sabah Southport'ta meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili ihbarlar üzerine bir adam tutuklandı.

Polis gözaltına aldığı zanlıda bir bıçak ele geçirdi.

Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi, ebeveynlere çocuklarını yalnızca "acil durumlarda" Acil Servise getirmeleri çağrısında bulunarak, olayın büyük bir olay olduğunu ilan etti.

Polis, kurbanların yaşlarını ve kimliklerini henüz doğrulamadı.