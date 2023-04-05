İngiltere'de binlerce işçi greve gidiyor

Birleşik Krallık Çevre Ajansı'na bağlı binlerce çalışan dört günlük greve gideceklerini açıkladı.

ads ads ads ads ads ads
05/04/2023

ads
İngiltere'de binlerce işçi greve gidiyor

Fransa'daki grev rüzgarı bu kez İngiltere'de esiyor.

İngiliz hükümetinin Çevre Dairesi'nde istihdam ettiği binlerce işçi, dört gün süren greve gidiyor.

Kendilerini temsil eden bir sendikanın yaptığı açıklamaya göre işçiler, ücret anlaşmazlığı nedeniyle bu ay dört günlük greve gidecekler.

Unison yaptığı açıklamada, bakanların aylarca süren grevlere rağmen sendikaları maaş görüşmelerine davet etme girişiminde bulunmaması nedeniyle endüstriyel eylem başlattığını söyledi.

05/04/2023 10:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İngiltere, grev
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.