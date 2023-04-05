İngiltere'de binlerce işçi greve gidiyor

Fransa'daki grev rüzgarı bu kez İngiltere'de esiyor.

İngiliz hükümetinin Çevre Dairesi'nde istihdam ettiği binlerce işçi, dört gün süren greve gidiyor.

Kendilerini temsil eden bir sendikanın yaptığı açıklamaya göre işçiler, ücret anlaşmazlığı nedeniyle bu ay dört günlük greve gidecekler.

Unison yaptığı açıklamada, bakanların aylarca süren grevlere rağmen sendikaları maaş görüşmelerine davet etme girişiminde bulunmaması nedeniyle endüstriyel eylem başlattığını söyledi.

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05/04/2023 10:56