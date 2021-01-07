İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha Covid-19'dan vefat etti

Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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07/01/2021

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İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha Covid-19'dan vefat etti

DEV-İŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

 

DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da covid 19 teşisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.  Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.

 

07/01/2021 13:27
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TAGS: Cemaliye Karayalçın, covid-19
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