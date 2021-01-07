İngiltere'de bir Kıbrıslı Türk daha Covid-19'dan vefat etti
Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
07/01/2021
DEV-İŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Beyzade Karayalçın'ın annesi Cemaliye Karayalçın bugün Londra'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
DEV-İŞ’ten yapılan açıklamada; “Yönetim kurulu üyemiz Beyzade Karayalçın'ın değerli annesi Cemaliye Karayalçın'ın bugün Londra'da covid 19 teşisi ile vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesine başsağlığı ve metanet dileriz. Işıklar yoldaşı olsun.” denildi.