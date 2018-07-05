İngiltere'de bir sinir gazı vakası daha

İngiltere'de geçen hafta evlerinde bilinçlerini kaybetmiş halde bulunun bir çift ülkenin gündeminde.

Çiftten alınan örneklerde, askeri nitelikte ve sinir sistemini tahrip eden "Novichok" adlı kimyasala rastlandığını açıkladı.

Durumları kritik

Salisbury Bölge Hastanesinde tedavileri devam eden çiftin durumu hala kritik.

Kimlikleri açıklanmayan 40'lı yaşlarındaki çift İngiliz vatandaşı.

Skripal olayı gündemde

Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirdi.

Skripal krizinde ne olmuştu?

Olay, bugün İçişleri Bakanı başkanlığında düzenlenecek hükümet komitesinin toplantısında ele alınacak.

Rus ajan Sergey Skripal, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edildi ve casus takasıyla İngiltere'ye geldi.

Uzun süren tedavi süreci

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulundu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edilecek.

Sinir gazıyla zehirlendiler

İngiltere, zehirlenme olayında askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıkladı.

Bunu da Rusya'nın imal ettiği iddia edildi. Bu madde Sovyetler Birliği'nin 1970 ve 1980'lerde geliştirdiği "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.