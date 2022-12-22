İngiltere'de bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

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22/12/2022

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İngiltere'de bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu

İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'nda, Gambiya'dan gelen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulundu.

BBC'nin haberine göre, Sussex polisi, 7 Aralık'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'dan kalkarak Sussex'deki Gatwick Havalimanı'na inen bir uçağın iniş takımlarında erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve konuya dair rapor hazırlanacağını kaydetti.

Gatwick Havalimanı'ndan bir sözcü, olayı "çok üzücü bir haber" olarak değerlendirirken, hayatını kaybeden kişinin aile ve arkadaşlarına taziyelerini iletti.

Gambiya hükümetinden bir sözcü de yaşamını yitiren kişinin kimliğinin tespit edilemeyen siyahi bir erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Gambiya ve İngiltere arasında uçak yolculuğunun 6,5 saat sürdüğü belirtiliyor.

22/12/2022 20:28
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TAGS: İngiltere’de bir uçağın iniş takımlarında ceset bulundu
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