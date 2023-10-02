İngiltere'de bomba yapımında kullanılan malzemelere yönelik yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi

İngiltere'de zehirli ve patlayıcı yapımında kullanılabilecek kimyasallara yönelik daha sıkı yeni kısıtlamaların yürürlüğe girdiği bildirildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bomba yapımında kullanılan malzemelere yönelik yeni kısıtlamaların mevcut kontrolleri güçlendireceğine işaret edilerek, şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi konusunda daha katı gerekliliklerin yürürlükte olacağı vurgulandı.

Ticari kullanıcılara düzenlemeye tabi malzemeler satılırken fotoğraflı kimlik gibi müşteri bilgilerinin kaydedileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düzenlemeye tabi zehirler listesine, İngiltere'de çok sayıda gencin hayatına mal olan ve DNP olarak da bilinen 2,4-Dinitrofenol gibi ilave maddeler de eklendi. Eklenecek diğer maddelerin arasında havai fişeklerde sıklıkla kullanılan çinko fosfit ve hekzamin de yer alıyor. Bu, söz konusu maddelerin geçerli ruhsat olmadan halka satılmasının cezai suç teşkil edeceği anlamına gelecek."

Söz konusu tedbirler, 22 Mayıs 2017'de düzenlenen Manchester Arena saldırısının ardından hükümetin mevcut yasaların halkı korumak için yeterli olup olmadığını gözden geçireceğine yönelik taahhüdünün ardından geldi.

Manchester Arena Konser Salonu'nda bombalı saldırı düzenlenmişti

Manchester Arena Konser Salonu'nda 22 Mayıs 2017 gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı düzenlenmişti.

Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın, konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.