İngiltere’de bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı

İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış kasım ayında da artarak yüzde 10’a ulaştı.

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı.

Salgın öncesine göre yüzde 15 artış

Ülkede ekim ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9,9 artış göstermişti.

Nationwide tarafından yapılan açıklamada ülkede ortalama bir konut fiyatının 252 bin 687 sterlin seviyesine ulaştığı ve ülkede konut fiyatlarının hali hazırda salgın öncesindeki 2020 yılının mart ayına kıyasla yüzde 15 seviyesinde arttığı vurgulandı.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, koronavirüs (COVID-19) varyantı Omicron’un konut piyasasına olası etkilerinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Gardner, “Son aylarda konut piyasası aktivitesinde bazı soğuma işaretleri var. Örneğin, konut işlemlerinin sayısı Ekim ayında yıllık neredeyse yüzde 30 düştü” dedi.

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02/12/2021 08:53