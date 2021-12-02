İngiltere’de bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı.

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02/12/2021

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İngiltere’de bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı

İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış kasım ayında da artarak yüzde 10’a ulaştı.

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede bu yılın kasım ayında konut fiyatları yüzde 10 arttı.

Salgın öncesine göre yüzde 15 artış

Ülkede ekim ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9,9 artış göstermişti.

Nationwide tarafından yapılan açıklamada ülkede ortalama bir konut fiyatının 252 bin 687 sterlin seviyesine ulaştığı ve ülkede konut fiyatlarının hali hazırda salgın öncesindeki 2020 yılının mart ayına kıyasla yüzde 15 seviyesinde arttığı vurgulandı.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, koronavirüs (COVID-19) varyantı Omicron’un konut piyasasına olası etkilerinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Gardner, “Son aylarda konut piyasası aktivitesinde bazı soğuma işaretleri var. Örneğin, konut işlemlerinin sayısı Ekim ayında yıllık neredeyse yüzde 30 düştü” dedi. 

02/12/2021 08:53
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HK DÜNYA

Votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi

HK DÜNYA

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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