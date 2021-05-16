İngiltere’de büyük gaz patlaması: 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ads ads ads ads
16/05/2021

ads
ads
ads
İngiltere’de büyük gaz patlaması: 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire ilçesinde meydana şüpheli gaz patlamasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan iki evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire ilçesi pazar sabahı erken saatlerde büyük bir patlamayla sarsıldı.

Gaz patlaması nedeniyle meydana geldiği belirtilen patlama 2 evin çökmesine ve bir evinde ağır hasar almasına yol açtı.

Olayda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. 

Lancashire itfaiyesi çöken evlerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe sakinleri patlama sırasında deprem olduğunu sandıklarını evlerinin şiddetli bir şekilde sallandığını belirtti.

Patlama sonrası ilçe sakinleri, evlerindeki gaz vanalarını kapattıklarını bildirdi.

16/05/2021 14:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İngiltere, polis, patlama
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.