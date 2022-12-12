İngiltere'de buzla kaplı göle düşen 4 çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi

Solihull Gölü'ne düşen 4 çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

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12/12/2022

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İngiltere'de buzla kaplı göle düşen 4 çocuğun durumunun kritik olduğu belirtildi

İngiltere'de Birmingham kenti yakınlarındaki buzla kaplı Solihull Gölü'ne düşen 4 çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

İngiliz polisi, dün öğleden sonra 4 çocuğun göle düştüğünü ve ani kalp durması yaşadıklarını açıkladı.

Çocukların durumunun kritik olduğunu duyuran yetkililer, Babbs Mill Parkı'nda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polis göle kaç çocuğun düştüğünü veya hala kayıpların olup olmadığını açıklamadı ancak ilk raporlar donmuş gölde 6 kadar çocuğun olduğunu ortaya koydu.

West Midlands Polisinden Başkomiser Richard Harris, olaya ilişkin açıklamasında, "İtfaiye olay yerine geldiğinde, suda 6 kadar kişinin olduğu konusunda bilgilendirildik." ifadesini kullandı.

İtfaiye, olay yerinden gelen raporlar ve sosyal medyadaki görüntülerin, insanların buzlu gölde oynadıklarını ve sonrasında göle düştüklerini gösterdiğini belirtti.

12/12/2022 11:56
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TAGS: Solihull Gölü, ingiltere, çocuk,
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