İngiltere'de çalışma izni almayı kolaylaştıran yeni vize türü

İngiltere’de hızla büyüyen şirketlere istihdam sağlamak için 22 Ağustos’ta ‘scale-up’ isimli bir vize türü açıklandı.

Scale-up vizesi, diğer vize türlerinden kriterlerinin daha kolay karşılanabilir olma özelliği ile ayrılıyor.

Scale-up kategorisine giren bir işyerinden en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabiliyor ve kabul almaları halinde İngiltere’de 2 yıllık oturum elde edebiliyor.

Bir işyerinin scale-up kategorisinde sayılması için cirosunu veya çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 oranında büyütmüş olması şartı aranıyor.

İngiltere’de hızla büyüyen şirketlere istihdam sağlamak için 22 Ağustos’ta ‘scale-up’ isimli bir vize türü açıklandı.

Scale-up vizesi, diğer vize türlerinden kriterlerinin daha kolay karşılanabilir olma özelliği ile ayrılıyor.

Scale-up kategorisine giren bir işyerinden en az 6 aylık iş teklifi alan kişiler bu vize türüne başvurabiliyor ve kabul almaları halinde İngiltere’de 2 yıllık oturum elde edebiliyor.

Bir işyerinin scale-up kategorisinde sayılması için cirosunu veya çalışan sayısını 3 yıl boyunca her yıl yüzde 20 oranında büyütmüş olması şartı aranıyor.

Temel şartlar neler?

Şirket sponsorluğu kapsamındaki diğer çalışma vizelerinin aksine scale-up, şirketlere 6 aylık istihdam taahhüdü ile işe alma imkanı veriyor. Aynı şekilde iş teklifi yapılan kişiye de 2 yıllık oturum hakkı tanınıyor.

Sonrasında vize süreçteki kriterlerin karşılanması ile 3 yıl daha uzatılabiliyor ve 5 senenin sonunda süresiz oturum hakkı elde edilebiliyor.

İngiltere’de süresiz oturum alan kişiler, sosyal devlet yardımları da dahil bir çok hak elde edebiliyor.

Birinin bu vize türüne başvurabilmesi için şu şartlar aranıyor:

Kriterleri karşılayan şirketten en az altı aylık iş teklifi alması

İşverenin, önerilen rolü gösteren sponsorluk belgesini sağlaması

Belirlenen meslek dallarından birinden teklif almış olunması

O meslek için öngörülen asgari ücret düzeyinde maaş teklif edilmesi

B1 seviye İngilizce bilme şartı.

B﻿elirlenen meslek dalları son derece geniş. Hangi meslek dalı için ne kadar maaş teklif edilmesi gerektiği ise İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden görülebiliyor.

Eğer başvuran kişi altı aylık süre dolmadan sponsorluk aldığı işyerini değiştirmek istiyorsa aynı kriterleri yerine getiren bir başka şirketten kabul yoluyla işyeri değişimi yapabiliyor. Yalnızca internet üzerinden kabul edilen başvuruların İngiltere dışından 3 haftada, İngiltere içinden 8 haftada sonuçlandığı ifade ediliyor. İster tek ister aile olsun, başvuran herkes için 715 sterlin ücret talep ediliyor. Aynı zamanda kabul halinde İngiltere’deki ilk ayı geçirebilecek (en az 1.270 sterlin) kadar paranın da hesapta olması isteniyor. Buna ek olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için de kişi başı 624 sterlinlik bir ücretin yatırılması gerekiyor. Scale-up’ın avantajları neler? Bu vize türü ile 6 aylık süre sonunda başka bir işyerine geçilebiliyor.

Vize sahipleri, bu süre sonunda kendi işini yapmak da dahil olmak üzere başka bir işte de çalışılabiliyor. Okula gitme imkanı oluyor, eş ve çocuklarını getirilebiliyor. 5 yıl sonunda İngiltere’de süresiz oturum ve sonrasında vatandaşlık hakkı elde edilebiliyor. İlk 6 aylık sürenin sonunda ne oluyor? Scale-up vizesi alan kişiye, ilk aylık sürenin bitimi sonrası başka bir işyerine geçme hakkı tanınıyor. Eğer ilk altı ay içinde işyeri değişimi yapılmak istenirse, geçilecek bu yeni işyeri de belirlenen liste içinde olmalı. Sonrasında ise şartlar başvurana bazı kolaylıklar tanıyor. Altı aylık süre sonunda iş değiştiren kişiden, iki yıl sonundaki ilk uzatmaya kadar minimum yıllık maaşı kazanmış olması bekleniyor. Scale-up vizesi alabilmek için için minimum yıllık maaş 33 bin sterlin olarak belirlendi. 5 yılın sonunda süresiz oturum hakkı alabilmek için ise bu süre içinde en az 2.5 yıl, yıllık 33 bin sterlinin aylık maaş karşılığının kazanılması bekleniyor. BBC Türkçe, İngiltere İçişleri Bakanlığı’na, Türkiye’den henüz başvuru olup olmadığı veya ülke kotası bulunup bulunmadığına yönelik sorular iletti. Bakanlık sözcüsü, vize ile ilgili başvuru verilerinin ilk çeyrek verilerinin açıklanması ile görüleceğini söyledi. Bu vize türü ile ilgili İngiltere’nin Türkiye’deki konsolosluğu da henüz bilgilendirilmiş değil. İnternet ortamında yapılacak başvuruların Londra ve Sheffield’da bulunan merkezlerde değerlendirilmesi bekleniyor.

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27/09/2022 08:46