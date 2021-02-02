İngiltere’de can kayıpları artıyor

İngiltere'de corona virüsü salgınında son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 106 bin 564’e yükseldi.

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02/02/2021

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İngiltere’de can kayıpları artıyor

İngiltere’de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 106 bin 564'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 18 bin 607 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 835 bin 783'e yükseldi. İHA

02/02/2021 09:01
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TAGS: İngiltere, Covid-19, temas-takip uygulaması
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Noel’den bu yana corona virüs vakalarındaki yüksek artış sonrası Londra’lı yetkililerden açıklamalar geldi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan “Londra'daki durum kritik. Bu hafta, bu virüsün Londralılar için oluşturduğu tehdit nedeniyle ‘büyük olay’ ilan ettim” derken Khan, “Gerçek şu ki, Covid-19'un yayılması yavaşlamadıkça önümüzdeki iki hafta içinde hastane yataklarımız tükenecek. Lütfen evde kalın” ifadelerine yer verdi.

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