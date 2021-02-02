İngiltere’de can kayıpları artıyor

İngiltere’de yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 106 bin 564'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 18 bin 607 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 835 bin 783'e yükseldi. İHA

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02/02/2021 09:01