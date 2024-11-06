İngiltere'de çevreciler, ABD'nin Londra Büyükelçiliğine turuncu boya sıkarak eylem yaptı

İngiltere'de çevre örgütü Just Stop Oil aktivistleri, Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etmesinin ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği girişine turuncu boya sıkarak eylem düzenledi.

Just Stop Oil'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Londra Büyükelçiliği girişine turuncu boya püskürterek eylem yapanların 25 yaşındaki Joseph Aggarwal ile 72 yaşındaki Jimmy isimli aktivist olduğu ifade edildi.

Açıklamada, seçim sonuçlarına cevap olarak büyükelçiliğe boya sıkıldığı belirtilerek, "Just Stop Oil, hükümetlerin birlikte çalışarak 2030'a kadar petrol, doğalgaz ve kömür çıkarma ve kullanmayı sona erdirmesi çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bir Just Stop Oil Sözcüsü de yaptığı açıklamada, ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine işaret ederek, "Bugünkü seçimin gerçek kazananı, ABD ve İngiltere'de büyük partileri kontrol altında tutan kurumsal güçtür. Beyaz Saray'da kim oturursa otursun, şirketler ve milyarderler, fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarının, sıradan insanların refahından daha öncelikli olmasını sağlamaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için insanların bir araya gelmesi ve eylem yapması gerektiğini kaydeden sözcü, iklim konusunda önemli adımlar atılmazsa yaşanacaklara örnek olarak İspanya'daki seli gösterdi.

Sözcü, "Demokrasi, şirket çıkarları için ve milyarderler tarafından elde tutulduğu sürece sade vatandaşın yardım çağrısında bulunduğu konuları değiştirmekte etkisiz olacaktır. Bu, birçok kişinin hissettiği hoşnutsuzluğun, Trump gibi sahte popülistler tarafından istismar etmesine zemin hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen eylemcilerden Aggarwal, batı dünyasında partilerin birbirlerine farklılıktan çok benzerlik gösterdiğini kaydetti.

Sade vatandaşlar kime oy verirse versin yaşam koşullarına saldırı, adaletsizlik ve iklim çöküşüne doğru bir gidiş yaşandığını ifade eden Aggarwal, Trump gibi milyarder siyasetçilerin ise halktaki huzursuzluğu istismar ettiğini belirtti.

Just Stop Oil'in X hesabından, eyleme ve iki aktivistin gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Stonehenge'i de boyamışlardı

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak gerçekleştirdikleri eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli çevreci grubun aktivistleri, 19 Haziran'da İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan Stonehenge'deki 4-5 bin yıllık dikili taşları turuncuya boyayarak yeni İngiliz hükümetini 2030'da fosil yakıt kullanımını durduracak adımlar atmaya çağırmıştı.

Bu eylemden bir gün sonra da Londra'daki Stansted Havalimanı'nın tellerini keserek alana giren Just Stop Oil eylemcileri, park halindeki 2 özel jeti boyamıştı. Eylemciler, dünya nüfusunun yüzde 1'inin havacılık emisyonunun yüzde 50'sini ürettiğine dikkati çekmek için bu protestoyu yaptıklarını açıklamıştı.

Just Stop Oil'in çevreci eylemlerini tanıtmak ve tanışmak amacıyla 27 Haziran'da Londra'da düzenlediği kamuya açık "Çorba Akşamı" etkinliğine baskın yapan Londra Polisi, çok sayıda katılımcıyı gözaltına almıştı.

Polis, bu etkinlikte "havalimanlarındaki işleyişi aksatıcı eylem yapma"yla ilgili bilgi verildiğini öne sürmüştü.

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş Yürüyüş" adını verdikleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolları kapattıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları protestolarla tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserleri, spor müsabakaları ve toplu etkinliklere yönelik turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon Tenis Turnuvası ve İngiltere Birinci Futbol Ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına neden olan eylemlere de imza atmıştı.