İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramaların dörtte biri 'yasalara aykırı'

Çocuk Q diye anılan kız çocuğu, uyuşturucu bulundurmakla suçlanarak sınavdan çıkarılmış, ilk yardım odasına götürülmüş ve iki kadın polis tarafından çıplak aramaya maruz bırakılmıştı.

Çocuk Q'nun araması sırasında öğretmenleri dışarıdaydı ve ebeveynlerine konuyla ilgili bilgi verilmemişti.

Regl döneminde olan kız çocuğu, kıyafetlerini ve hijyenik pedini çıkarmak zorunda kaldı.

Arama esnasında üzerinde uyuşturucu bulunmadı.

Çocuk Q'nun annesi, kızının yaşadığı travma nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini söyledi.

İki yılda 650 çocuk çıplak aramaya maruz bırakıldı

Çocuk Q vakasının ardından Londra'daki Metrololitan Polis Teşkilatı'ndan (Met) bilgi talep eden Çocuk Komiseri De Souza, Londra'da 2018-2020 yılları arasında 650 çocuğun çıplak aramaya maruz bırakıldığını paylaştı.

Bu aramaların yüzde 23'ü, ortamda 'yetkili bir yetişkinin' bulunmadığı durumlarda gerçekleştirildi.

İngiltere'de çocuklara yönelik çıplak aramalarda yasal olarak ortamda yetkili bir yetişkinin bulunması gerekiyor. Bu, çocuğun velisi veya bakıcısı olabilir.

Diğer taraftan 650 aramanın yüzde 95'inin erkek çocuklarına yönelik olduğu tespit edildi. Bu erkeklerin yüzde 58'i ise siyahtı.

De Souza, incelemeden elde edilen verilerin "son derece endişe verici" olduğunu söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuk Q'nun başına gelenlerin bir defaya mahsus olduğunu düşünmüyorum, Metropolitan Polis Teşkilatı'nda çocukların korunması alanında sistematik bir sorunun örneği olduğunu düşünüyorum.

"Polisin çocukların sağlığını ve refahını tutarlı bir şekilde değerlendirdiğine inanmıyorum."

Londra Metropolitan Polisi, Çocuk Q vakasından bu yana okullarda görev yapan polis memurlarının çalışma politikalarında değişiklikler yaptığını bildirdi.

Açıklama yapan emniyet yetkilileri, "18 yaş altındakilere yönelik çalışma politikalarımızı yeniden değerlendirdik. Bu yaştaki çocukların aynı zamanda çeteler ve uyuşturucu ticareti yapanlar tarafından hedef alınabileceğini ve hassas bir konumda olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerektiğine karar verdik" dedi.

Yetkililer, aynı zamanda artık çocuklara yönelik çıplak aramalarda polis memurlarının bölge komutanlığından izin alması gerektiğini aktardı.

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09/08/2022 10:26