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İngiltere'de covid pozitif olanların izolasyon süresi 5 güne indi

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13/01/2022

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İngiltere'de covid pozitif olanların izolasyon süresi 5 güne indi

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid,  Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresinin beş tam güne indirildiğini söyledi.

Pazartesi gününden itibaren beşinci ve altıncı günlerde negatif  test sonucu alanlar izolasyondan çıkabilecekler.

Bakanlar, bu hareketi NHS de dahil olmak üzere bazı sektörlerde personel baskısını azaltmanın bir yolu olarak lanse etmişti.

Aralık ayında altıncı ve yedinci günlerde yapılan negatif testlerle kendi kendine izolasyon süresi 10 günden yedi güne indirilmişti.

13/01/2022 14:32
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TAGS: İngiltere, covid, haber, kktc
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