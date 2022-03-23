İngiltere’de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu (ONS), tüketici fiyatlarının Şubat ayında geçen yıla göre %6.2’ye yükselerek Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyeyi gördüğünü açıkladı. Tüketici fiyatları Ocak ayında ise %5.5’e yükselmişti.

Küresel emtia ve enerji fiyatlarındaki artış Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ivme kazanırken İngiltere, ABD’nin ardından G7 ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahip ikinci ülke konumuna geldi.

Reuters tarafından düzenlenen ankette ortalama tahmin enflasyonun %5.9’a yükseleceği yönündeydi ve ankete katılan 39 ekonomistten yalnızca üçü bu kadar yüksek bir seviye görüleceğini bekliyordu.

ONS, geçen yıldan bu yana neredeyse %25 artan enerji faturaları ve petrol fiyatlarının Şubat ayı enflasyonunda görülen sıçramaya öncülük ettiğini ifade etti.

İngiltere hükümeti vatandaşlarının on yıllardır gördüğü en büyük geçim sıkıntısını hafifletmek için alınacak tedbirleri başlatmayı planlıyor.

Tedbirler arasında, yakıt vergisinde indirim, vatandaşların sosyal güvenlik sistemi ödemelerine başlama eşiğini yükseltme ve sosyal güvenlik ödeneklerinin enflasyona uygun olacak seviyeye getirilmesi yer alıyor.

ONS, tüketici fiyatlarının Şubat’ta bir önceki aya göre %0.8 yükselerek 2009’dan bu yana görülen en büyük artışı kaydettiğini belirtti.

Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon da geçen yıla kıyasla %5.2 yükselerek Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 13:45