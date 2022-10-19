İngiltere'de enflasyon rekor tazeledi! Son 40 yılın zirvesi...

İngiltere'de de enflasyondan kalıcı sinyaller geldi. Ülkede enflasyon gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı.

Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu Ağustos'ta tek hanelere indikten sonra Eylül'de yeniden çift hanelere çıktı.

Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10 olması yönündeydi.

Eylül'de aylık enflasyon da yüzde 0,5 ile yüzde 0,4'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede yıllık çekirdek enflasyon Eylül'de yüzde 6,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6,4 olmuştu.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ BOZAN VERGİ PLANINDAN GERİ ADIM

Son dönemde enerji maliyetleri başta olmak üzere birçok unsur enflasyonist baskı yaratırken, ülkede gündeme gelen vergi kesintisi planı da enflasyon görünümü üzerinde risk yaratmasının ardından geri çekilmişti.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt bu hafta yaptığı açıklamada söz konusu planın rafa kaldırıldığını ifade etmişti.

Bununla birlikte ülkede dikkatler İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalelerinde.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) ilk devlet tahvili satışını, yeni orta vadeli mali planın açıklanacağı 31 Ekim’in hemen ardından, 1 Kasım’da gerçekleştirecek.

Banka, Varlık Alım Tesisi tahvil satışlarını 2022’nin son çeyreğinde, daha önce duyurulan büyüklük ve hızda gerçekleştireceğini, daha önceki erteleme nedeniyle elinde kalan tahvilleri de takip eden çeyreklerde satacağını bildirdi. BOE satış operasyonlarını gerçekleştirirken, piyasaları da yakından izlemeye devam edeceğini ifade etti.

Financial Times niceliksel sıkılaştırma olarak da bilinen tahvil satışlarının BOE tarafından erteleneceğini yazmış, banka dün bu haberi yalanlamıştı.

Tokyo merkezli Sony Financial Group Kur Analisti Juntaro Morimoto, yeni İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın ülkedeki ekonomik önlemlere ilişkin kafa karışıklığını ortadan kaldırdığını, ağır satışların tersine dönmesini sağladığını ve böylece sterlinin güç kazandığını belirtti. Morimoto, “Geçmişin aksine piyasalar şimdi enflasyonun ekonomi için zararlı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle tüketici fiyatları güçlü gelirse parasal sıkılaştırmanın büyümeyi baskıladığı bir ortamda stagflasyon endişeleri artar ve sterlin değer kaybedebilir” dedi.

Öte yandan İngiltere’nin bütçe açığını düşürmek isteyen Hunt, konuya yakın kaynaklara göre bakanlıklardan harcamalarını %15 oranında kısmalarını istedi.

Kaynak: Bloomberg HT

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19/10/2022 09:37