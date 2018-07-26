İngiltere’de esrar kullanımı yasallaşıyor

ESRAR KULLANIM POLİTİKASI DEĞİŞİYOR

İngiltere İçişler Bakanı Javid, özellikle de Billy Caldwell davasından dolayı hükümetin medikal amaçlı esrar kullanımına yönelik politikasını değiştirmeye teşvik ettiğini belirtti ve bundan dolayı medikal amaçlı esrar kullanımını sadece reçete olarak kullanılması mümkün olacağını vurguladı.

Sajid Javid konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belirli ürünlerin sağlık standartlarını karşıladığı takdirde, sonbahardan sonra uzman bir klinik doktoru özel bir lisansa ihtiyaç duymadan hastalarına esrar içerikli medikal ürünleri reçete olarak yazabilecek dedi.

MEDİKAL AMAÇLI ESRAR KULLANILABİLİR

İngiltere’nin baş tıbbı görevlisi olan Profesör Sally Davies ve Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Danışma Konseyi, belirli tıbbı durumları olan hastaların esrar içerikli ilaçlara erişim hakkı verilmesi gerektiğini David Javid’e söyledi.

Javid ile gerçekleşen istişarenin ardından, sunulan tavsiyeler üzerine, İngiltere’de medikal amaçlı esrar kullanımının sadece reçete olarak yazıldığı takdirde yasal olma yönünde karar alındı.