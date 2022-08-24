İngiltere’de evde gebeliğe son verme uygulaması kalıcı hale getirildi

İngiltere ve Galler’de gebeliğin evde ilaçla erken dönemde sonlandırılması uygulaması, Covid-19 pandemisi sırasında kadınların hastaneye gitmesini önlemek ve hastanelerdeki yığılmayı azaltmak için başlatılmıştı. Uygulama şimdi kalıcı hale getirildi.

Kadınların 10 haftaya kadar olan gebeliklerde kürtaj olmadan ve hastaneye gitmesi gerekmeden hapla sonlandırması artık mümkün olacak. Bunun için kadınların bir kez doktora giderek danışması yeterli olacak. Doktorun uygun görmesi durumunda, gebeliğe son vermek için gerekli olan iki hap kadınlara kendilerinin uygulaması için verilecek.

Birleşik Krallık’ın bir diğer bölgesi olan İskoçya’da uygulama zaten evde yapılabiliyordu. Galler de bu kararı yılın başında vermişti ancak bu hafta yasalara girerek resmiyet kazandı.

Yasaya göre doktorlar, kadınların kendilerine ne zaman ve hangi şartlarda danıştığını; kendilerinin nasıl yaklaştığını; kadınların hapları ne zaman ve nerede alacağını kayıt altına almak zorunda.

10. haftaya kadar yapılabilen bu uygulamada, gebeliğin devamını sağlayan hormonun üretilmesine son veren bir hap alınıyor. İlk haptan bir veya gün sonrasında alınan ikinci hapla da rahmin kasılarak hamileliğe son vermesi kolaylaştırılıyor. Bu hapın da alınmasından dört ya da altı saat sonra kanama başlıyor ve gebelik sona ermiş oluyor. Böylece anestezi veya cerrahi operasyona gerek kalmıyor.

Kamu Sağlığı Bakan Yardımcısı Maggie Throup, bu uygulamayla kadınların gebeliğe son vermek için zaman ve mekana kendilerinin karar verme özgürlüğüne sahip olacağını; aynı zamanda güvenliklerinin de sağlanmaya devam edeceğini söyledi.

Bu değişiklikle birlikte Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Üniversitesi de 18 yaş altındaki gebeliklerin hapla sonlandırılması sürecinde işbirliği yapacak.

İngiltere’de hükümet, Kasım 2020 - Şubat 2021 arasında uygulamanın kalıcı olmasını isteyip istemediğine dönük halk arasında bir araştırma yapmıştı.Kadınlar, uzman görüşü ve desteği aldıkları sürece evde gebelik sonlandırmanın kalıcı hale getirilmesini desteklemişti.

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24/08/2022 11:43