İngiltere'de güzellik yarışmasının finalisti makyajsız yarışacak

Büyük Britanya Güzellik Yarışması'nın bu yılki adaylarından biri "genç kadınların güven kazanmasını sağlamak" için tamamen makyajsız yarışmayı amaçlıyor.

31 yaşındaki Elle Seline, İngiltere'de makyajsız yarışan ilk güzellik yarışması adayı olacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre, akıl sağlığı çalışanı olan Seline, Warminster Okulu'na girmek için Wiltshire'a taşınmadan önce Yunanistan'ın İskados adasında büyümüş.

Şu an Surrey'de yaşayan Seline, BBC'ye kendisinin de "vücut şekli yüzünden aşağılandığını" söyledi ve okuldaki yaşıtlarının kendisine "hep saç biti olduğunu, yüz ve kol kılı biraz daha fazla olduğu için bir goril olduğunu" söylediğini ekledi.

KARANTİNADA MAKYAJSIZ GÜNLER

Seline, makyaj yapmaya, saçlarını düzleştirmeye ve uyum sağlamak için "teninden biraz daha açık" fondöten kullanmaya 13 yaşında başlamış.

Şimdi şarkıcı ve söz yazarı da olan Seline, Instagram ve TikTok gibi popüler uygulamalardaki filtrelerin "okulda yaptığının aynısını yaptığını" fark etmiş.

Seline, Büyük Britanya Güzellik Yarışması'nda 27 ve 38 yaşları arasındakiler için 2020'de açılan yeni Ms Büyük Britanya kategorisine daha önce girmiş ancak jüriye "görmek istediklerini düşündüğü şeyi" verdiğini hissetmiş.

Ancak corona virüs karantinası sırasında her gün makyaj yapma baskısı ortadan kalkmış ve Seline, "kendini olduğu gibi kabul etmeyi" öğrenmiş.

BEDEN OLUMLAMAYI DESTEKLEMEK İSTİYOR

Haziranda WalesOnline'a konuşan Seline, beden olumlamayı desteklemek ve gerçekçi güzellik standartlarını teşvik etmek için hiç makyaj yapmadan yarışmaya katılan ilk Ms Büyük Britanya finalisti olma kararı aldığını söyledi.

Bu kararının "nasıl karşılanacağı konusunda çok gergin" olmasına rağmen Seline röportajda, "Bununla devam etme cesaretimi korumamı sağlaması için şimdi bunu kamuoyuna açıklamaya karar verdim" diye ekledi.

Seline, bugünlerde güzellik yarışmalarının görünüşten çok "kim olduğunuz ve ortaya ne koyduğunuz"la ilgili olduğunu söyledi ve kazansa da kazanmasa da "kendisini gerçekten iyi hissedeceğini" sözlerine ekledi.

Seline, "Kendin gibi olmanın sorun yaratmadığını söylemeyi gelecek nesle borçluyuz" dedi.

Büyük Britanya Güzellik Yarışması finalleri 16 Eylül Perşembe ve 17 Eylül Cuma günleri Leicester'da yapılacak.

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13/09/2021 10:00