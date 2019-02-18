İngiltere'de halk eve gıda ve ilaç stoklamaya başladı

İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılması gerekiyor. Ancak ayrılığa 2 aydan az bir süre kala ülkenin geleceği her zamankinden daha belirsiz.

İngiltere parlamentosundaki vekiller, AB'den ayrılık (Brexit) anlaşmasının şartları konusunda hemfikir olamadılar. İngiltere Başbakanı Theresa May ise, Brüksel çıkarmasından istediği sonuçları alamadı.

Anlaşmasız ayrılık paniği

İngiltere ile Avrupa Birliği arasında "anlaşmasız bir ayrılık" yaşanma ihtimalinin artması üzerine birçok uzman ve iş lideri ekonomik bir facianın yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sayıları giderek artan sayıda insan, anlaşmasız ayrılığın yaratacağı kaos nedeniyle evlerine ilaç ve gıda stoklamaya başladı.

Hükümet hala ne yaptığını bilmiyor gibi gözüküyor"

İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan ve bir seyahat yazarı olan Graham Hughes, ABC News'te yaptığı açıklamada, Brexit konusunda çözüm bulmaya yaklaşılamadığı için eve stok yapmaya başladığını söyledi.

Hughes," Geçtiğimiz yazdan bu yana eve stok yapmaya başladım. Biz bir ada ülkesiyiz ve dışarıdan gelecek yiyeceğe güveniyoruz. Hükümet hala ne yaptığını, olayların nasıl gelişeceğini bilmiyor gibi gözüküyor. Babam bazı ilaçlara ihtiyaç duyuyor. AB'nin anlaşma yapmadan terk edilmesi durumunda bu ilaçlara erişememe konusunda endişeliyim." dedi.

İngiltere medyasından kırmızı alarm

Geçtiğimiz ay ülkedeki eczacılar BBC'ye ilaç temini konusunda mücadele edilmesi gerekebileceği uyarısında bulunmuştu. Çiftçiler ise The Guardian'a hükümetin İngiltere'nin gıda tedariki konusunda bir anlaşma yapmaması durumunda felaket yaşanacağını söylemişti. Times ise yetkililerin anlaşmasız ayrılık yaşanması durumunda olağanüstü hal ilan etmeyi planladığını duyurmuştu.