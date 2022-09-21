İngiltere'de hanelerden sonra iş yerlerinin enerji faturalarına da sınırlama geliyor

İngiltere'de hükümet işletmeler için de enerji faturalarına sınır getirmeye hazırlanıyor. Liz Truss göreve geldiğinde ilk olarak hane halkları için benzer adımı duyurmuştu.

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21/09/2022

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İngiltere'de hanelerden sonra iş yerlerinin enerji faturalarına da sınırlama geliyor

İngiltere'de Başbakan Liz Truss liderliğindeki hükümetin hane halklarının ardından işletmeler için de bu kış enerji faturalarına sınır getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Bloomberg’de yer alan habere göre hükümet, enerjide toptan satış fiyatını bu kış işletmelerin enerji faturalarına yansıyacak şekilde düşürecek.

Edinilen bilgilere göre işletmeler için elektrik fiyatı kilowat saat başına 21,1 pence, doğal gaz fiyatı 7,52 pence olarak sınırlanacak.

Elektrik ve gaz fiyatında indirim 1 Ekim'de yürürlüğe girecek ve bu yıl 1 Nisan'dan bu yana imzalanmış kontratlada uygulanacak.

Başbakan Truss, New York'ta yaptığı açıklamada enerji desteğinin maliyetinin daha detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Bunun, Maliye Bakanı Kwarteng'in Cuma günü açıklayacağı "Büyüme Planı"nda gündeme gelmesi bekleniyor.

21/09/2022 09:58
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TAGS: ingiltere, fatura, enerji, sınırlama
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