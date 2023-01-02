İngiltere'de hastane krizi: Her hafta 300 ila 500 kişi ölüyor

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi şu anda grevlerin etkileri ve ciddi bir grip salgını ile boğuşuyor. Hastane gecikmeleri nedeniyle her hafta 500 kadar kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

İngiltere'deki doktorlar birliği Royal College of Emergency Medicine Başkanı Dr. Adrian Boyle, Times Radio'ya İngiliz acil servislerindeki gecikmelerin her hafta 300 ila 500 ölüme neden olduğunu söyledi.

NHS England'dan alınan verilere göre, Kasım 2021'de 10 bin 646 hasta, acil servislere kabul edilmek için 12 saatten fazla sıra bekledi.

Aralık rakamları henüz açıklanmasa da Boyle, Times Radio'ya kayıtlardaki en kötü durumun beklendiğini açıkladı.

Boyle, "Bu uzun beklemeler açısından şu anda gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil ve acil bakımdaki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300-500 arasında insanın öldüğünü düşünüyoruz. Böyle devam edemez" dedi.

Geçen hafta İngiltere'de her beş ambulans hastasından biri acil servis ekiplerinin gelmesi için bir saatten fazla bekledi.

Guardian'ın bildirdiğine göre , Birleşik Krallık genelinde COVID-19 vakaları düşük kalmaya devam ederken, virüs nedeniyle personel devamsızlığı Aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 47'den fazla arttı .

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02/01/2023 12:37