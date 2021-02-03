İngiltere'de hizmet sektöründe son 8 ayın en sert daralması

IHS Markit verilerine göre, ülkede 2021 yılı ocak ayında hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 39,5 seviyesine geriledi. İngiltere’de hizmet sektörü PMI verisi 2020 yılı aralık ayında 49,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Piyasalarda öncü veri olarak kabul edilen PMI verisinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, bu seviyenin aldı ise daralmaya işaret ediyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Markit Economics Director Tim Moore, “Hizmet sektöründe çalışanlar ocak ayında ülkenin yeniden karantinaya girmesi nedeniyle işlerinde sert bir daralma yaşadı. Yine de bu daralma 2020 yılının bahar aylarında yaşanandan daha hafif.” ifadelerini kullandı.

Moore, İngiltere’de halen devam eden karantina tedbirleri nedeniyle hizmet sektöründe müşteriler ile yüz yüze gelmeyi gerektiren seyahat ve konaklama gibi hizmetlerin ciddi şekilde ekonomik bozulmadan etkilendiğini söyledi.

Moore, öte yandan önümüzdeki dönemde bahar aylarında kısıtlamaların azaltılması durumunda, hizmet sektörünün yeniden büyümeye dönebileceğini belirtti.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor.

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03/02/2021 16:04