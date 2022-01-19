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İngiltere'de hükümet Covid kısıtlamalarını kaldırabilir

B planı önlemlerinin kalkmasıyla milyonlarca kişi ofise dönecek, stadyumlarda aşı zorunluluğu kalkacak

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19/01/2022

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İngiltere'de hükümet Covid kısıtlamalarını kaldırabilir

İngiltere’de hükümet, Covid-19 salgınıyla mücadele stratejisinde uygulanan B planı önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor. Önlemler kalktığında milyonlarca insan ofislere geri dönecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Omicron varyantı yayılmaya devam ederken gerçekleştirilecek kabine toplantısında, aralık ayında alınan B planı önlemleri yeniden değerlendirilecek.

B planı önlemlerinin kalkması durumunda, evden çalışmaya geçen çalışanlar ofislere dönerken gece kulübü, spor stadyumu gibi alanlar için gerekli aşı sertifikası uygulaması da kalkacak.

Omicron fırtınasınından etkilenen İngiltere’de günlük vakalarda düşüş eğilimi olsa da hâlâ 100 bin yakınlarında seyrediyor. Öte yandan önlemler konusunda hastaneye yatış ve ölüm oranları de belirleyici oluyor.

19/01/2022 11:18
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TAGS: ingiltere, covid
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