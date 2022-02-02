İngiltere'de ilginç araştırma…

İngiltere'de yapılan bir araştırma, arabaların 'ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu' ortaya çıkardı.

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02/02/2022

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İngiltere'de ilginç araştırma…

Scrap Car Comparison tarafından yaptırılan yeni bir üniversite araştırması, arabanın içinin ortalama bir tuvaletten daha kirli olduğunu ortaya çıkardı.

Aston Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, araç içlerindeki bakteriyel kontaminasyon seviyelerini belirlemek için farklı sahiplik geçmişlerine sahip otomobil içlerinden örnekler aldı.

Elde edilen sonuçlarda, insanların arabalarını ne kadar kapsamlı bir şekilde temizleme eğiliminde olduklarının altını çizilirken, sürücülerin ayakkabılarının ve sürücü koltuğunda dışkı maddesi bulunabileceği sonucuna varıldı.

 

02/02/2022 15:47
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TAGS: İngiltere’de ilginç araştırma…
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