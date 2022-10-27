İngiltere'de ilk kez bir başbakan, monarktan daha zengin

İngiltere tarihinde ilk kez monarktan daha zengin bir başbakan olan Rishi Sunak ile Hint milyarderin kızı olan eşi Akshata Murty, 730 milyon sterlinlik servetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İngiltere'nin modern tarihinde en genç başbakan olan 42 yaşındaki Sunak, aynı zamanda ülkenin Asya kökenli ilk başbakanı.

Rishi Sunak, Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı ailenin çocuğu olarak 12 Mayıs 1980'de Southampton'da dünyaya geldi.

Ülkenin en eski ve seçkin okullarından Winchester Koleji'nde eğitim gören Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College'da ve ardından da Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı olan eşiyle tanıştığı ABD'deki Stanford Üniversitesi'nde eğitim aldı.

- Sunak ile eşi Murthy, İngiltere'nin en zenginleri arasında 222. sırada

ABD'deki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışmaya başlayan Sunak'ın siyasi hayatı ise ilk kez 2015'te Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar Parti Milletvekili seçilmesiyle başladı.

Sunday Times'a göre, eski bir bankacı olan Sunak ve eşi Murty, 730 milyon sterlin değerinde servete sahip ve bu da çiftin ülkenin en zenginleri arasında 222. sırada yer almasını sağlıyor.

Kral 3. Charles ve eşi Camilla'nın servetinin ise yaklaşık 300-350 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Sunday Times'ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden önce bu yıl yayımladığı listede de Kraliçe'nin yaklaşık 370 milyon sterlinlik servete sahip olduğu tahminine yer verilmişti.

Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles'ın servetini neredeyse ikiye katlayan mal varlığıyla ülke tarihinde monarktan daha zengin ilk başbakan oldu.

- Zenginliğin kaynağının, eşinin babasının şirketindeki hisseleri olduğu tahmin ediliyor

Çiftin zenginliklerinin ana kaynağının ise Sunak'ın eşinin babası Narayana Murty'nin bilişim şirketi Infosys'deki yüzde 0,9 hissesi olduğu ve bu hissenin yaklaşık 690 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

The Guardian'a göre, Sunak, eşi ve iki kızı Krishna ve Anoushka, haftanın çoğunu başkent Londra'nın batısındaki Kensington'da bulunan, 7 milyon sterlin değer biçilen 5 odalı evlerinde, hafta sonlarını ise çift Kuzey Yorkshire'da yer alan seçim bölgesi Richmond'da geçiriyor.

Sunak, 2015'te milletvekili seçilmeden önce çiftin 1,5 milyon sterline satın aldıkları ev, halihazırda 2 milyon sterlinden fazla değere sahip ve kapalı yüzme havuzu, spor salonu, tenis, spa ve yoga stüdyosunu içinde barındırıyor.

- "Zengin başbakan, hayat pahalılığıyla mücadele eden halkı anlayabilecek mi?" tartışması

Ülkenin yeni lideri Sunak, yıllar önce BBC'nin bir belgeselinde, "Aristokrat arkadaşlarım var, zenginler sınıfından arkadaşlarım var, işçi sınıfından arkadaşlarım var…" ifadesini kullanmış fakat bu sözlerinin hemen ardından düzeltme yaparak "işçi sınıfından arkadaşları"nın olmadığını söylemişti.

Sunak'ın bu ifadeleri, Boris Johnson'ın ardından başlayan liderlik yarışında Liz Truss'a karşı yürüttüğü seçim kampanyası sırasında sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

İngiltere'de Kral’dan daha zengin Hint kökenli Sunak'ın, başbakan olmasının ardından "ekonomide zor kararlar" alacağını açıklaması ise hayat pahalılığı ve artan enflasyonla mücadele eden halkın durumunu anlayıp anlamayacağı tartışmalarına yol açtı.

Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini devralmasının ardından Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarı ve güveni hükümetinin gündeminin merkezine koyacağı sözünü vermiş ve bunun "alınması zor kararlar" anlamına geleceğini belirtmişti.

- Başbakan: "İnsanları banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre değerlendiriyorum"

Kişisel servetiyle ilgili sorulardan da kaçmayan Sunak, ülkeyi yönetemeyecek kadar zengin olup olmadığı sorulduğunda bu konumda bulunduğu için şanslı olmasına rağmen bu şekilde doğmadığını dile getirmişti.

Başbakan Sunak, BBC Radio'ya verdiği demeçte de "İnsanları banka hesaplarına göre değil, karakterlerine göre değerlendiriyorum ve insanların beni son birkaç yıldaki eylemlerime göre yargılayabileceğini düşünüyorum." demişti.

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27/10/2022 16:25