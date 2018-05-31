İngiltere'de işlenen cinayet, KKTC'dekinin kopyası gibi

Gönyeli’de işlenen ve tüm ülkeyi yasa boğan Ercan Kaya cinayetiyle ilgili benzer olgular taşıyan bir cinayetin Mart ayında İngiltere’de işlendiği ortaya çıktı. Kopyalanmış gibi gözüken cinayetin ayrıntıları ise oldukça dikkat çekici

Haber Kıbrıs’ın çevirisini yaptığı habere göre, İngiltere’de 7 yaşındaki oğlunun velayeti için savaş veren bir anne oğlunu kaybetmektense ve/veya onun babasına vermektense, onun yaşamına son vermeyi tercih etmiş.

Planlı bir şekilde çocuğu yatağında uyurken öldüren katil eski partnerine bıraktığı notta "umarım bu acı seninle birlikte son nefesine kadar yaşar" diye yazdı.

Kendi hayatına son vermek için boynunu ve kollarını kesmeye çalışan anne kendini öldürmeyi başaramadı. Katil annenin uzun süreden beridir akıl hastalığı ve depresyon sorunu yaşamakta olduğu kaydedildi.

Birmingham Crown Court yargıcı; çocuğunu korumakla yükümlü bir annenin onu öldürmesinden daha büyük bir güven suistimalinin olamayacağını belirterek annenin mental durumunu hafifletici bir neden olarak dikkate almayıp, çocuğunu planlı bir şekilde öldürdüğü bulgusuna vararak, kadını ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.