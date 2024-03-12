İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 ayda yüzde 3,9'a yükseldi. Bu durum istihdam piyasasının soğuduğuna ve enflasyonist baskıların azaldığına işaret etti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan 3 aylık dönemde işsizlik oranı yüzde 3,9 oldu. İşsizlik Ekim-Aralık 2023 döneminde yüzde 3,8 olmuştu.

Ülkede çalışanların maaşlarında yıllık bazda ikramiyeler hariç yüzde 6,1, ikramiyeler dahil yüzde 5,6 artış oldu.

Otel ve restoranlar, toptan ve perakende satış sektörleri yüzde 7,2 ile maaşların en çok arttığı sektörler oldu. Bu sektörleri maaş artış oranının yüzde 6,8 olarak hesaplandığı imalat sektörü ile yüzde 6,6 maaş artışının yapıldığı finans sektörü izledi.

olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli (ikramiye hariç) maaşlar ise yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,8 arttı.​​​​​