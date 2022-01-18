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İngiltere'de işsizlik yüzde 4,1'e düştü

İngiltere'de işsizlik oranı, COVID-19 salgınının hız kazandığı kasım ayında yüzde 4,1'e geriledi.

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18/01/2022

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İngiltere'de işsizlik yüzde 4,1'e düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin 2021 yılı kasım ayı işsizlik ve aralık ayı istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde yüzde 4,2 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 4,1'e indi.

İşsizlik, 2020'nin kasım ayında ise yüzde 5,1 seviyesinde belirlenmişti.

İngiltere'de istihdam oranı, son çeyrekte 0,2 puan artarak yüzde 75,5'e yükseldi.

İngiltere'de toplam istihdam aralıkta önceki aya kıyasla 184 bin artışla 29,5 milyona ulaştı. Toplam istihdam, geçen ay salgın öncesi dönem olan Şubat 2020 seviyesinin de 409 bin üzerine çıktı.

Ülkede ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 3 aylık dönemde toplam iş gücü açığı ise Ocak-Mart 2020 dönemine göre 462 bin artarak toplam 1 milyon 247 bine yükseldi.

18/01/2022 12:26
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TAGS: İngiltere, işsizlik
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