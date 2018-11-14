İngiltere'de kabine 'Brexit anlaşması' için toplanacak

İngiliz kabinesinin Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını görüşmek amacıyla yarın özel gündemle toplanacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ile AB arasında Brexit konusunda varılan anlaşma taslağının yarın Bakanlar Kurulunda ele alınacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu öncesinde bakanlara anlaşma taslağının okutulacağı belirtilen açıklamada, yarınki kabine toplantısında, atılacak sonraki adımların kararlaştırılacağı kaydedildi.

Öte yandan, İrlanda Cumhuriyeti'nin kamu yayın kuruluşu RTE, Brexit anlaşması taslağına göre "tedbir maddesi" olarak Kuzey İrlanda sınırı sorununun İngiltere'nin bütününün bir süre daha Gümrük Birliği içinde tutulması yoluyla aşılacağını iddia etti. RTE'nin haberine göre taslakta Kuzey İrlanda ile ilgili daha derin tedbir ve düzenlemelere de yer verildi.

Anlaşma taslağının İngiliz kabinesinin üyelerince okunup imzalanmasının ardından parlamentoya sunulması öngörülüyor.

"YENİ YAKLAŞIM" 3 ÖNEMLİ İSTİFA GETİRDİ

Ancak bu taslağa temel olan İngiltere'nin yeni Brexit yaklaşımı nedeniyle temmuz ayından bu yana 3 bakan görevlerinden istifa etti.

Sert Brexit yanlısı Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson temmuz ayında istifa ederken, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson cuma günü istifasını verdi.

Boris Johnson'ın kardeşi de olan Jo Johnson, hükümetin Brexit yaklaşımının ülkeye ekonomik olarak zarar vereceğini belirtirken, Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması çağrısında da bulundu. Jo Johnson, Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana tavır almıştı.

Theresa May'in başbakanlığındaki azınlık hükümetinde istifaya hazırlanan yeni bakanlar olduğu iddia ediliyor.

May hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın "Demokratik Birlik Partisi"nin de (DUP) bu desteğini çekmesi ihtimali bulunuyor.

Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı protestan kesimini temsil eden DUP, Kuzey İrlanda ile İngiltere arasına gümrük duvarı sokacak çözümlere de itiraz ediyor.

BREXİT SÜRECİ

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değildi.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.