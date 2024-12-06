İngiltere'de kadınların yüzde 44'ü karanlık sokaklarda kendini güvende hissetmiyor

İngiltere'de yayımlanan bir rapora göre kadınların yüzde 44'ü, erkeklerin ise yüzde 21'i karanlıkta sokaklarda yürümeyi güvenli bulmadığını belirtti.

Güvenlik uygulaması Walksafe ve Londra merkezli güvenlik şirketi Mitie, ülke sokaklarının güvenliği ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için attığı adımları ele alan bir rapor yayımladı.

Rapora göre kadınların yüzde 44'ü, erkeklerin ise yüzde 21'i günlük rutin güzergahlarında yürüseler dahi İngiltere sokaklarını karanlıkta güvenli bulmuyor.

Ülkede kadın ve kız çocuklarına karşı suçların son 5 yılda yüzde 37 arttığına işaret edilen rapora göre, insanların karanlıkta yürürken güvenli güzergahlar arayışı nedeniyle güvenlik uygulamaları kullanımında yüzde 81'lik artış görüldü.

Raporda en çok endişe duyulan eylemlere de yer verildi. Kadınların yüzde 51'i karanlıkta tanımadıkları kişilerce takip edilmeyi ilk sırada sayarken, erkeklerin ise yüzde 17'si takip edilme endişesini dile getirdi.

Erkekler en büyük endişe kaynağı olarak yüzde 40'la bıçaklı saldırı ya da soyguna maruz kalmayı saydı.

Rapora göre insanların yüzde 69'u güvende hissetmek için kış akşamlarında rutin eve gidiş güzergahlarını değiştiriyor. Karanlıkta yürümemek için yapılan değişiklikler ve ulaşım araçlarını tercih etmek, bir kişiye aylık yaklaşık 100 sterlinlik (Yaklaşık 4 bin 400 lira) masrafa neden oluyor.

Kadınların yüzde 15'i, erkeklerin ise yüzde 7'si karanlıkta dışarda olmamak için birçok sosyal etkinliğe gitmemeyi tercih ediyor.