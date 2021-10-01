İngiltere'de kamyonculardan sonra ‘bankacı’ krizi kapıda

İngiltere'de kamyoncu krizi devam ederken dünyanın önemli danışmanlık şirketlerinin hazırladığı raporda ülkenin çalışan sıkıntısı yaşayacağı bir sonraki sektörün bankacılık olacağı belirtildi. Uluslararası çalışan sorunu yaşayan finans sektörü, hükümete, küresel rekabet gücünü korumak için altı aya kadar çalışmak isteyen denizaşırı personel için vize şartlarını hafifletmesi çağrısında bulundu.

İngiltere’de kamyon taşımacılığında çalışacak sürücü bulma sorunu devam ederken, yayımlanan raporlarda yakın zamanda bankacılık sektöründe de çalışacak personel bulma sorunu ortaya çıkacağı belirtildi.

TheCityUK, City of London Corporation ve Ernst & Young gibi önemli danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanan raporda, bankacılık sektöründe, büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği’nden gelen ve sayıları 1,1 milyona yaklaşan çalışanların beşte birinin çalıştığı ve Brexit ile birlikte yabancı çalışanları işe almanın maliyetinin giderek arttığı ve süreçlerin de zorlaştığı bildirildi.

BAŞTA LONDRA YURTDIŞINDAN ÇALIŞANA ÇOK BAĞIMLI'

TheCityUK CEO’su Miles Celic, şirketlerle konuştuklarında bir numaralı sorunun yetenekleri şirkete çekmek ile ilgili olduğunu belirterek, “Londra ve İngiltere’nin geri kalanı yurtdışından çalışan bulmaya çok bağımlı durumda” dedi.TheCityUK, City of London Corporation ve Ernst & Young tarafından yyaımlanan ‘Küresel Yetenek Hareketliliği’ raporunda, bankacılık, fintech ve sigortacılık sektörünün yetenekleri işe almak için karşılaştığı zorluklara değinilirken, raporda, "hibrit" kısa vadeli bir iş vizesinin, personelin tam çalışma vizesi gereklilikleriyle ilgili bürokrasi olmadan kısa bir süre İngiltere'de çalışmasına izin vereceği belirtildi.

TheCityUK CEO'su Miles Celic, “BU çözüm olmadan, fintech veya yeşil finans gibi kilit büyüme alanlarında yenilik yapamayız veya uluslararası ticaret ağlarımızı oluşturamayız” dedi.

Raporda, İngiltere merkezli finansal hizmetlerde çalışanların yüzde 19,5'inin uluslararası çalışan olduğu ve hükümetin hedeflediği finansta büyüme alanlarından biri olan fintech'te ise yüzde 42'ye yükseldiği belirtildi.

NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

Bankacılık sektöründe de çalışacak personel bulma sorunu ortaya çıkacağı belirtildi.

TheCityUK, City of London Corporation ve Ernst & Young gibi önemli danışmanlık şirketleri tarafından hazırlanan raporda, bankacılık sektöründe, büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği’nden gelen ve sayıları 1,1 milyona yaklaşan çalışanların beşte birinin çalıştığı ve Brexit ile birlikte yabancı çalışanları işe almanın maliyetinin giderek arttığı ve süreçlerin de zorlaştığı bildirildi.

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01/10/2021 12:04