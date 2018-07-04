İngiltere'de kan donduran olay!

İngiliz basını bugün kan donduran bir gelişmeyle sarsıldı. Countess of Chester Hastanesi’ndeki bebek ölümlerini araştıran polis ekipleri, şok edici gelişmelere ulaştı.

2015-2018 yılları arasında doğum kliniğindeki 17 bebeğin ölümünü şüpheli bulan yetkililer, bu kapsamda geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hemşire olarak görev yapan Lucy Letby’nin tutuklandığı açıklandı.

Letby’nin tutuklanması hastanede şok etkisi yarattı. Meslektaşlarının güleryüzlü ve çalışkan biri olarak tanımladıkları 28 yaşındaki Letby, geçtiğimiz yıllarda bebekler için bir yardım etkinliği düzenlenmesinde katkıda bulunmuş ve büyük takdir toplamıştı.

Letby’nin evinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, genç kadının 8 bebeğin ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandığını belirtti.