İngiltere'de karantina süresi 5 güne düşürüldü

İngiltere'de corona virüs salgınında günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 109 bin 133 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 967 bin 817'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 335 kişinin hayatını kaybederken, toplam can kaybı 151 bin 342'ye ulaştı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

İngiltere’de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bin 724 vakanın tespit edilmesi ile en yüksek günlük can kaybı ise geçtiğimiz yıl 20 Ocak’ta bin 820 ölüm olarak kayda geçmişti.

İngiltere, son 24 saatte 126 bin 632 kişiye 3. doz aşının uygulanması ile 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 62,7’sinin 3 doz aşılandığı belirtildi.

Son 24 saatte 30 bin 340 kişiye 2'inci doz, 19 bin 520 kişiye ise ilk doz Covid-19 aşısı uygulandığı açıklandı.



SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yaptığı açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilere uygulanan zorunlu karantina süresinin 7 günden 5 güne düşürüldüğünü duyurdu.

5 GÜNDEN SONRA BULAŞ RİSKİ YOK



Verilere göre, corona virüsü taşıyan kişilerin yaklaşık 3'te 2'sinde 5'inci günden sonra virüs bulaştırma riskinin olmadığını söyleyen Bakan Javid, hükümetin yeteri kadar test kapasitesi olduğunu ve insanları test kapasitesinden yararlanmaya çağırdığını belirtti.

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15/01/2022 09:20