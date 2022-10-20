İngiltere'de 'kaya gazı çıkarılmasına devam' kararı

Zor bir dönemden geçen Truss hükümeti, parlamentoda kısmen güven tazeledi.

Muhafazakar milletvekillerine yönelik güven oyu niteliğindeki oylama, hükümet lehine sonuçlandı.



İngiltere Parlamentosu, kaya gazı ve petrolünün çıkarılması yasağının kaldırılmasına karşı yapılan teklifi, 326'ya karşı 230 oyla reddetti.



İngiliz hükümeti 2019'da kaya gazı çıkarılmasına getirilen yasağı, geçen ay kaldırmıştı.



Muhalefette bulunan İşçi Partisi ise ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasına karşı çıkmış, bu işlemin maliyetinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu savunmuştu.

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20/10/2022 09:14