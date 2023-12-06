İngiltere'de Kenan Yıldız savaşı: İşte Juventus'u ikna edecek rakam

A Milli Takım ve Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız için Liverpool'un ardından Arsenal'in de devreye girdiği iddia edildi.

A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde adı Liverpool ile anılan Kenan için bir başka Premier Lig devinin daha devrede olduğu öne sürüldü.

KENAN YILDIZ'IN EN CİDDİ ALICISI ARSENAL

Tuttosport'un haberine göre; Arsenal ara transfer döneminde Kenan Yıldız'ın en ciddi alıcısı konumunda bulunuyor. Genç yetenek için henüz resmi bir teklif gelmese de transfer söylentilerinin arttığı vurgulandı.

35-40 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Juventus ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk futbolcu için İtalyan kulübünü ikna edebilecek teklifin 35-40 milyon Euro'dan aşağı olmayacağı ifade edilirken, Arsenal'in Kenan için bu rakamlara çıkıp çıkmayacağının ise henüz belli olmadığı belirtildi.

FORMA ŞANSI BULAMAZSA AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Bu arada haberde Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin son 4 maçta Kenan Yıldız'a forma şansı vermediğine dikkat çekildi. Bu durumun devam etmesi halinde genç futbolcunun Torino ekibinde kendisini çok rahat hissetmesine ve takıma çok iyi adapte olmasına rağmen gelen somut teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.

5 MAÇTA 36 DAKİKA

Juventus'un A takımında bu sezon 5 maça çıkan Kenan Yıldız toplam 36 dakika süre alırken, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.