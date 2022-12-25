İngiltere’de Kıbrıslı Türk sendika lideri

Art arda gelen grevlerle 2022’yi kapatmaya hazırlanan İngiltere’de meydanları çoşturan isimlerden biri Önay Kasap.

Kıbrıslı Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Önay Kasap İngiltere’de doğup büyüdüğünü ve neredeyse 40 yıldır tanık olduğu İngiltere sendikacılığını ‘Amerika’nın Sesi’ne (VOA- Türkçe) anlattı.

Demiryolu işçileriyle hükümetin tükenmeyen inatlaşması sonucu gitgide büyüyen grevler dalgası itfaiyecileri, ambulans ekiplerini, hemşireleri, genç doktorları, avukatları derken özel ya da kamuda çalışan çoğu sektörü içine aldı.

Unite Sendikası’nın Ulusal Şefi olarak görev yapan ve İngiliz haber kanallarının son günlerdeki canlı yayınlarının konuğu Önay Kasap’a göre bu kitlesel eylemlerin nedeni, hükümetin mevcut krizin faturasını tek başına çalışanlara yüklemesi.

Kasap İngiltere’nin en büyük 350 şirketinin açıkladıkları rakamlara göre salgından karlı çıktığını ama sağladıkları ürün ve hizmetlerde fiyat artışına devam ettiklerine dikkat çekti.

Sendika lideri, şirketler daha çoğunu isterken ücret artışı talebiyle meydanlara çıkan çalışanların enflasyondan sorumlu tek sebep olarak öne sürülmesinin haksızlık olduğunu belirtti.

Bugüne kadar sendika olarak 450 greve imza attıklarını ve yüzde 80’inin zaferle sonuçlandığını belirten Kasap bu başarıyla çalışanların cebine ekstradan 200 milyon sterlin koymalarıyla övündü.

Kasap’a göre başarılı sonuçlar çalışanlarda özgüveni tazeledi ve grevlere katılımı daha da yükseltti.

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25/12/2022 18:33