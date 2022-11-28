İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Londra Waltham Forest Belediyesi (LBWF) Meclis binasına asılan KKTC bayrağı için haftalık nöbetin devam ettiğine işaret ederek, konseyinKıbrıslı Türklerin eşit hakları için savaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım 2021 sabahı Londra Waltham Forest Belediyesi (LBWF) Meclis binasının önünde KKTC bayrağı çekildiği hatırlatılarak, bunun Kıbrıslı Türklerin Meclis ile müzakereden sonra yapılan anlaşma sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

“Bayrağımızın belediye binası önünde dalgalanmasını görmek topluluğumuz için gurur verici bir andı” denilen açıklamada, daha sonra Kıbrıslı Rum yetkililerinin, Belediye Meclis Başkanı Grace Williams’ı telefonla aradığı ve Meclis Başkanının emriyle bayrağın indirildiği ifade edildi.

Buna karşılık Kıbrıslı Türklerin Aralık 2021 ve Mart 2022’de protesto düzenlediği hatırlatılan açıklamada, daha sonra LBWF Meclis binasının önünde bulunan Fellowship Square Meydanı’nda haftada bir gün nöbet tutma fikrinin ortaya çıktığı belirtildi.

-“Amaç Kıbrıslı Türkler için eşit haklar talep etmek”

CTCA Genel Sekreteri Nejla Clements ve Embargoed.org veznedarı James Clements çiftinin, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren bu konuda dava açılana kadar her hafta iki saatlik nöbet başlattığı belirtilen açıklamada, amacın, Kıbrıslı Türkler için eşit haklar talep etmek olduğu vurgulandı.

Uygun bir yasal dava açılana ve önlem alınana kadar nöbetin sürdürülmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin eşit hakları için her zaman savaşacağız” denildi.

Açıklamada, Konsey Başkanı ve Embargoed.org Başkanı Fahri Zihni’nin de, Nejla ve James Clements’e bu amaca aktif bağlılıkları için yürekten teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

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28/11/2022 10:11